Украинские беспилотники третий день подряд пытаются прорваться к Москве

Украинские беспилотники третий день подряд пытаются прорваться к Москве и области. Однако их успешно уничтожают средства ПВО, сообщает Mash .

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, средства противовоздушной обороны сбили 48 БПЛА ВСУ с 22:54 15 марта. Они летели по направлению к столице.

БПЛА ВСУ уничтожили в Наро-Фоминском, Можайском округах, Истре и в Рассудове. Взрывы очевидцы слышали в Подольске, Домодедове, Дубне и Кубинке.

В четырех аэропортах Московского региона действуют временные ограничения. Воздушные гавани Жуковский, Внуково, Шереметьево и Домодедово принимают и отправляют самолеты по согласованию с органами власти.

