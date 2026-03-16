сегодня в 11:01

Уничтожены еще 2 беспилотника, летевших на Москву

Сбили еще два БПЛА ВСУ, которые летели на Москву. На землю упали обломки беспилотников, сообщил в своем канале в MAX мэр российской столицы Сергей Собянин.

На месте происшествия находятся сотрудники служб. Суммарно с начала суток было уничтожено 42 беспилотника ВСУ, летевших на Москву.

Пресс-служба Минобороны России до этого сообщала, что с 23:00 15 марта до 08:00 16 марта средства ПВО ликвидировали 145 БПЛА ВСУ над регионами России. Они были самолетного типа.

За этот промежуток 53 украинских беспилотника сбили над Московским регионом.

ВСУ пытаются бить по Москве беспилотниками FP-1. Такие БПЛА могут пролетать до 1,2 тыс. километров.

