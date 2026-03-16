Украина атакует Москву дальнобойными беспилотниками FP-1

сегодня в 10:14

Украинские боевики пытаются наносить удары по Москве беспилотниками FP-1. Они могут пролетать расстояние до 1,2 тыс. километров, сообщает SHOT .

Противник запускает беспилотники из Николаевской, Хмельницкой и Черниговской областей. БПЛА двигаются маленькими «стаями» по 8-10 единиц.

ВСУ пытаются наносить удары волнами. Беспилотники длиной 3,5 метра могут переносить до 50 килограмм взрывчатки.

Ночью на подлете к Москве ликвидировали 50 БПЛА украинской армии. Суммарно за два дня уничтожено 159 беспилотников. Взрывы слышали рядом с Одинцово и Домодедово.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.