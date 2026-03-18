Жители Краснодара укладывали детей спать в ванной из-за атаки БПЛА

сегодня в 08:19

Минувшей ночью жители Краснодара укладывали своих детей спать в ванной из-за атаки беспилотников на город, сообщает «ЧП Краснодара и края» .

Жители рассказали о взрывах и задымлениях в городе. Один прогремел вблизи от пятизвездочного отеля «Марриотт».

На Западном обходе от падения БПЛА поврежден дом., Обломки рухнули во двор на припаркованные автомобили.

Горожане отметили, что не было сирен при прилете БПЛА. Местные выражают тревогу из-за отсутствия системы сигнализации и требуют повысить уровень информированности.

Ранее глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что обломками беспилотников повредили кровлю медцентра в Юбилейном микрорайоне и ЛЭП, также БПЛА рухнули во дворы многоквартирных и частных домов. В результате ночной атаки погиб один человек.

