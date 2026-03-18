Повреждены медцентр, ЛЭП: глава Краснодара рассказал о последствиях атаки БПЛА

Обломки беспилотников повредили кровлю медцентра и ЛЭП в Краснодаре

В Краснодаре отражение атаки беспилотников завершилось повреждениями. О последствиях сообщил глава города Евгений Наумов.

По его словам, обломками повреждена кровля медицинского центра в Юбилейном микрорайоне и линия электропередачи. Возник пожар, который сейчас ликвидируют. В микрорайоне частично отключено электричество.

В этом же районе фрагменты БПЛА упали во двор многоквартирного и частного домов. Однако инфраструктура не пострадала.

Также обломки дрона обнаружены во дворе частного дома в Фестивальном микрорайоне. В соседней многоэтажке повреждено остекление.

«Везде работают специальные и оперативные службы. По предварительным данным пострадавших нет», — отметил Наумов в своем Telegram-канале.

Ранее из-за атаки беспилотников на Краснодар погиб один человек.

