Человек погиб при атаке беспилотников по жилым домам в Краснодаре

В результате ночной атаки беспилотников на Краснодар погиб один человек, сообщил губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев.

Удары пришлись по трем многоквартирным жилым домам в краевом центре. В одном из зданий после попадания БПЛА вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали. Еще один дрон ударился о стену и упал без возгорания, в третьем доме фрагменты беспилотника обнаружили на балконе.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего», — отметил губернатор в своем Telegram- канале.

Главе города Евгению Наумову поручено оказать необходимую помощь пострадавшим жителям.

