Беспилотник рухнул рядом с отелем «Марриотт» в Краснодаре

Как рассказали жители Краснодара, БПЛА рухнул рядом с пятизвездочным отелем «Марриотт», сообщает SHOT .

Они добавили, что прогремел сильный взрыв и виден дым. Точных сведений о степени разрушений еще нет. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы.

Кроме того, очевидцы рассказали о третьей волне атаки дронов ВСУ. Они слышали три взрыва в разных частях города.

Ранее глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что обломками беспилотников повредили кровлю медцентра в Юбилейном микрорайоне и ЛЭП, также БПЛА рухнули во дворы многоквартирных и частных домов. В результате ночной атаки погиб один человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.