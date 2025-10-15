сегодня в 10:03

Жилой дом в Орловской области поврежден при атаке ВСУ

В результате уничтожения украинского БПЛА в Орловской области поврежден жилой дом. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале .

«На месте происшествия ведется работа сотрудников МЧС и правоохранительных органов», — уточнил глава Орловской области.

Всего российские средства ПВО ликвидировали 59 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь. Беспилотники были самолетного типа.

Ранее губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал, что в ходе атаки украинских БПЛА в Первомайском округе было повреждено несколько частных домов и припаркованные автомобили.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.