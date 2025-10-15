сегодня в 07:46

Российские средства ПВО сбили 59 украинских беспилотников над РФ за ночь

Российские средства ПВО ликвидировали 59 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

17 БПЛА ВСУ ликвидировали над Ростовской областью. 12 уничтожили над Волгоградской.

11 беспилотников ВСУ сбили над Белгородской областью. Девять ликвидировали над Воронежской.

Четыре БПЛА ВСУ ликвидировали над Черным морем. По одному сбили над Курской, Брянской и Орловской областями.

