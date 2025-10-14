сегодня в 12:20

Несколько домов и машин было повреждено в Тамбовской области в ходе атаки ВСУ

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал, что в ходе атаки украинских БПЛА в Первомайском округе было повреждено несколько частных домов и припаркованные автомобили, сообщает Газета.ru .

«В результате террористической атаки БПЛА в Первомайском округе получило незначительные повреждения несколько частных домов (в большинстве — выбиты стекла) и припаркованных автомобилей», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что атака обошлась без жертв. В настоящее время устанавливается размер ущерба, причиненного собственникам жилья.

По данным Минобороны России, российские средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников над регионами РФ за ночь.

