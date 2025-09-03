Зеленский выступил против вывода ВСУ из ДНР в обмен на прекращение конфликта

Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз выступил против вывода украинской армии с территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в обмен на прекращение конфликта, как предлагает Россия, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«Кто даст гарантии, что Путин не будет продолжать? Никто. Мы не можем отдавать территории. Это очень мощная линия нашей обороны, Путин уже там много потерял военных», — заявил президент Украины на брифинге в Дании.

Зеленский добавил, что для продолжения российского наступления Путину якобы «понадобятся годы и миллионы солдат», поэтому Киев не намерен «давать ему подобных подарков».

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может приехать в Москву, если готов к встрече по урегулированию военного конфликта. На приглашение Путина ответил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.