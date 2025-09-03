Украина ответила, приедет ли Зеленский в Москву по приглашению Путина

Президент России Владимир Путин якобы сделал «заведомо неприемлемое предложение», когда заявил о возможности главы Украины Владимира Зеленского приехать на переговоры в Москву, считает украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в X-аккаунте . Он утверждает, что российский лидер якобы «продолжает морочить всем голову».

«Сейчас как минимум семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России, чтобы положить конец [конфликту]», — написал Сибига.

Глава украинской дипломатии также призвал «усилить давление» на Россию, чтобы «заставить наконец серьезно отнестись к мирному процессу». При этом сам Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что выступает за урегулирование конфликта на Украине путем дипломатии.

Во время пресс-конференции по итогам четырехдневной работы в Китае российский президент заявлял, что готов встретиться с главой Украины в Москве. По словам Путина, он «никогда не отказывался» от личных переговоров с Зеленским.