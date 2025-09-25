Зеленский призвал чиновников в Кремле искать бомбоубежища
Зеленский: чиновникам в РФ нужно закончить конфликт или искать бомбоубежища
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios, что, если РФ не завершит боевые действия, то чиновникам, работающим в Кремле, «нужно будет знать, где находится ближайшее бомбоубежище».
Политик добавил, что глава США Дональд Трамп поддерживает ВСУ в атаке российских объектов. Среди них оружейные предприятия и объекты энергетической инфраструктуры.
Зеленский добавил, что украинцы «ненавидят русских», поскольку те «начали конфликт».
24 сентября Зеленский выступал на Генассамблее ООН. Однако зал перед ним был почти пустым.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.