Зеленский призвал чиновников в Кремле искать бомбоубежища

сегодня в 13:02

Зеленский: чиновникам в РФ нужно закончить конфликт или искать бомбоубежища

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios , что, если РФ не завершит боевые действия, то чиновникам, работающим в Кремле, «нужно будет знать, где находится ближайшее бомбоубежище».

Политик добавил, что глава США Дональд Трамп поддерживает ВСУ в атаке российских объектов. Среди них оружейные предприятия и объекты энергетической инфраструктуры.

Зеленский добавил, что украинцы «ненавидят русских», поскольку те «начали конфликт».

24 сентября Зеленский выступал на Генассамблее ООН. Однако зал перед ним был почти пустым.

