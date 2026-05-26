В предварительном голосовании «Единой России» поучаствовали более 220 тыс жителей Подмосковья

В этом году предварительное голосование перед выборами в Госдуму и Мособлдуму «Единая Россия» проводит только в электронном виде — на сайте PG.ER.RU с верификацией через Госуслуги. Для участия нем в Подмосковье подали документы свыше 900 кандидатов и зарегистрировались более 700 тысяч избирателей. В первые сутки в регионе проголосовало уже 226 тысяч человек, сообщил руководитель подмосковного исполкома партии, депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

«Первый день предварительного голосования позади, и цифры говорят сами за себя — жители Подмосковья активно включились в процесс. Для нас это очень важный сигнал. Это значит, что людям не все равно, кто будет представлять их интересы в регионе и на федеральном уровне. По количеству проголосовавших на данный момент лидируют Балашиха — 16 тысяч избирателей, Люберцы — более 15 тысяч, Подольск — 13 тысяч и Орехово-Зуевский округ — 12 тысяч человек», — сказал Денис Перепелицын.

Он напомнил, что регистрация избирателей продлится до 29 мая включительно, а выбрать своих кандидатов можно до 31 мая. В общественных приемных партии в городах Московской области открыты ситуационные центры, куда можно обратиться, если понадобится какая-либо помощь в прохождении процедуры.

Ранее федеральные эксперты отметили, что в Подмосковье — одна из самых конкурентных кампаний в стране: на одно место в Мособлдуме претендуют 13 человек (средний конкурс по стране в законодательные собрания — 7 человек на место). Также регион традиционно демонстрирует высокую активность жителей — для участия в предварительном голосовании зарегистрировались более 11% избирателей региона.

Все эти цифры говорят о доверии к партии и результатам работы по народной программе — выполнению наказов избирателей, продолжил руководитель областного исполкома партии.

«Сейчас мы формируем новую народную программу: в нее поступило уже более 60 тысяч предложений. Приглашаю всех неравнодушных жителей внести свои инициативы, а также принять участие в предварительном голосовании и выбрать тех кандидатов, которые будут выполнять эти наказы», — сказал Денис Перепелицын.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.