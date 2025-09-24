Зеленский выступал на Генассамблее ООН при почти пустом зале

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН прошло почти при пустом зале. Там находились в основном представители делегаций, сообщает ТАСС .

Целые ряды кресел были пустыми. Даже традиционные союзники главы киевского режима — европейцы — были представлены сотрудниками представительств при ООН.

Во время своего выступления Зеленский говорил о сохранении планеты для будущих поколений. Он также заявил, что международное право не работает в полной мере при отсутствии «оружия и влиятельных друзей». Глава киевского режима предложил финансово помочь Молдове, чтобы не «потерять страну» как Беларусь и Грузию.

Зеленский поднял тему популярности дронов и отметил, что они опаснее любого другого оружия, ведь могут пролететь тысячи километров. Скоро БПЛА, по его мнению, будут полностью автономными от человека.

Ранее Зеленский отказался отвечать на вопрос журналиста РИА Новости о том, когда страна планирует провести новый раунд переговоров с РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.