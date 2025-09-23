сегодня в 16:58

Зеленский не стал отвечать на вопрос журналиста из РФ о новом раунде переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос журналиста РИА Новости о том, когда страна планирует провести новый раунд переговоров с РФ, сообщает агентство .

Во вторник Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН. Он был в окружении людей в гражданской одежде, а сам выбрал черный пиджак и брюки.

Началась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Дебаты пройдут с 23 по 27 сентября, а еще 29 сентября.

Ранее на закрытой встрече с журналистами Зеленский дал понять, какое именно вооружение Украина будет экспортировать в первую очередь. Речь идет о морских дронах.