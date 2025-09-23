Зеленский не стал отвечать на вопрос журналиста из РФ о новом раунде переговоров
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос журналиста РИА Новости о том, когда страна планирует провести новый раунд переговоров с РФ, сообщает агентство.
Во вторник Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН. Он был в окружении людей в гражданской одежде, а сам выбрал черный пиджак и брюки.
Началась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Дебаты пройдут с 23 по 27 сентября, а еще 29 сентября.
Ранее на закрытой встрече с журналистами Зеленский дал понять, какое именно вооружение Украина будет экспортировать в первую очередь. Речь идет о морских дронах.