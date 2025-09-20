Зеленский дал понять, что Украина будет экспортировать морские дроны

На закрытой встрече с журналистами украинский лидер Владимир Зеленский дал понять, какое именно вооружение Киев будет экспортировать в первую очередь. Речь идет о морских дронах, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Обозреватель».

Зеленский отметил, что концепция экспорта украинского оружия будет готова в течение 10 дней. По его словам, у Украины есть достаточно производственных мощностей и запасов, чтобы поставлять вооружение в другие страны. При этом фиксируется недостаток финансирования для производства «ключевых видов оружия».

Зеленский привел в пример возможность экспорта украинских морских дронов, так как, по его словам, страна может производить их в огромных количествах — значительно больших, чем нужно.

Полученные средства от продажи этого вооружения пойдут на производство дефицитных дронов для фронта, сказал Зеленский.

Ранее Зеленский высказал мнение о «корейской» и «финской» моделях завершения конфликта. Он заявил, что Киев не рассматривает такие сценарии.