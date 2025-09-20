Зеленский высказал мнение о «корейской» и «финской» моделях завершения конфликта

Украинский президент Владимир Зеленский оценил идеи «корейской» и «финской» моделей завершения конфликта. Он заявил, что Киев не рассматривает такие сценарии, пишет РИА Новости .

Обсуждая вариант о завершении конфликта путем применения «корейской» модели, Зеленский заявил, что у Украины должен быть другой подход. Он напомнил, что в контексте корейского урегулирования конфликт закончился без финального мирного договора.

Зеленский допустил, что такое действительно может произойти в рамках завершения украинского кризиса, однако Киеву нужны гарантии безопасности. По его словам, их нужно обсудить до окончания боевых действий. «Корейскую» и «финскую» модели урегулирования Украина не рассматривает.

«Никто не рассматривает модель „корейскую“, „финскую“ или любую другую. Потому что у нас то, что у нас», — сказал президент Украины.

Корейская война началась в 1950 году и завершилась в 1953 году подписанием перемирия, но не мирного договора. Формально война все еще продолжает идти.

Ранее в Раде заявили о завершении конфликта с Россией. По словам представителей Украины, Киев «движется в этом направлении», хотя кто-то еще не признает такой факт.