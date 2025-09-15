Депутат Рады Вениславский заявил, что конфликт на Украине идет к завершению

Конфликт Украины и России приближается к завершению, заявил член комитета украинской Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, Киев «движется в этом направлении», хотя кто-то еще не признает такой факт, сообщает Газета.ru со ссылкой на выступление нардепа в эфире Radio NV.

Вениславский считает, что на близость завершения боевых действий указывает желание президента США Дональда Трампа провести переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По мнению политика, хозяин Белого дома должен поучаствовать в трехсторонней встрече, потому что Путин якобы «ненавидит» Зеленского, а сам украинский лидер «не воспринимает» главу России.

«Поэтому эта встреча, которую задекларировал вчера Дональд Трамп, я думаю, она имеет все шансы приблизить завершение боевых действий и мир», — полагает народный депутат Украины.

15 сентября американский лидер в ходе общения с журналистами заявил, что трехсторонние переговоры РФ, США и Украины пройдут в ближайшее время. Он обещал «относительно скоро» решить вопрос о встрече Путина и Зеленского.