Мужчина vs женщина: в чем причина мизогинии и как с ней бороться

В материале РИАМО с экспертами разбираемся, откуда берутся идеи женоненавистничества, как с ними бороться, а также ждет ли современное общество возвращение к домострою.

Сексизм и женоненавистничество сегодня выходит на новый уровень. Мало того, что мужчины высказываются пренебрежительно о женщинах, как, например, предприниматель Стерлигов, который назвал выпускниц «шлюхами» и «раскрашенными папуасами»; так даже ИИ стал сексистом и выделяет «мужские» и «женские» профессии, делая генерации с изображением мужчин на высокооплачиваемых позициях, а женщин — на низкооплачиваемых. И это просто отражение нашего общества.

Что такое мизогиния и почему она проявляется именно сейчас

Мизогиния — это предвзятое или откровенно пренебрежительное отношение к женщинам по признакам пола. Слово имеет древнегреческие корни: miseo — «ненавижу» и gyne — «женщина». И впервые мир увидел это слово в 1615 году в английском трактате «Суд над непристойными, праздными, непослушными и непостоянными женщинами» Джозефа Суэтнэма. Важно отметить, что женщин могут ненавидеть как мужчины, так и сами женщины. Проявляться эта ненависть может в безобидных шутках и фразах, а может становиться убеждением и стилем жизни.

Врач-психиатр, психоаналитик, практикующий психотерапевт Ирина Голгофская отмечает, что на определенной стадии развития человеческой цивилизации наблюдается явление под названием «борьба полов».

«Когда женщина была домохозяйкой, а мужчина добывал мамонта и имел право на двойную сексуальную мораль, все было привычно, и в условиях жизни на природе, вдали от цивилизации, так и происходит до сих пор. Но жизнь в мегаполисе, куда люди стали съезжаться, желая дать своим детям лучшее образование, приводит к тому, что женщина встает на путь социализации», — говорит эксперт.

Женщина доказала, что может не только детей рожать, но и заводы поднимать, а вот мужчины детей рожать еще не научились. Возможность получить образование сделала женщину упорной и воинственной, маскулинизирует ее, а мужчин, напротив, делает более уступчивыми и терпеливыми.

«Таких маскулинных женщин, “баб с яйцами”, мужчины и ненавидят, а своим презрением и принижением их достижений защищаются от собственного страха перед ними», — добавляет психолог.

Журналист, политолог, общественный деятель Даниил Кочетов тоже уверен, что причиной всплеска мизогинии является то, что мужчины потеряли привычные социальные роли: защитника, кормильца, главы семьи. Экономическая нестабильность, падение реальных доходов, сложности с жильем и создание семьи привели к массовой фрустрации. На этом фоне часть мужчин выбирает самый простой путь — переложить ответственность на женщин и начать их унижать. Это классическая психологическая защита: «я не неудачник, это женщины испортились».

Феминизм как ответ женоненавистникам

В ответ на мизогинию естественно возникает мизандрия — предвзятое отношение к мужчинам. Феминизм поднимает голову в ответ на повсеместное унижение женщин, и битва полов выходит на новый уровень — она начинает разрушать нормальные отношения и сеет взаимную ненависть, уверен Кочетов.

Психолог, ведущий специалист Московского социально-реабилитационного центра по работе с подростками Дарья Заливнова отмечает, что радикальный феминизм, который отменяет мужчин, это тоже болезнь.

«Деление на “своих” и “чужих”, на “угнетателей” и “жертв»”, крики “все мужики козлы“ — это не решение, это зеркало. И оно не лечит, а раскалывает», — говорит психолог.

При этом она добавляет, что феминизм как идея равных прав — это не плохой сигнал. Плохой сигнал — это терпеть, когда тебя называют мясом для секса, увольняют из-за беременности, платят меньше за ту же работу. И когда женщины начинают громко говорить об этом, то это не «отмена мужчин», это попытка быть услышанными.

Психолог Родион Чепалов добавляет, что феминистическая реакция на мизогинию закономерна. Но если ответ превращается не в защиту прав и достоинства, а в зеркальную ненависть ко всем мужчинам, это тоже ведет к расколу.

«Здоровая позиция — не война полов, а защита границ, равного достоинства и ответственности», — уверен эксперт.

Что может остановить «битву полов» и как бороться с проявлением сексизма

Эксперты уверены, что помочь бороться с проявлением мизогинии могут законы. Например, есть статья 5.61 КоАП «Оскорбление». Она не гендерная и не защищает конкретно женщин, но в целом может защитить от нападок. Но сам по себе штраф — это не панацея, а скорее маркер, когда само общество говорит, что так вести себя нельзя. Штраф — это сдерживающий фактор, но не решение проблемы. К слову, в апреле 2026 года в России впервые завели уголовное дело за поддержку пропаганды женоненавистничества.

Дарья Заливнова убеждена, что еще с детства важно объяснять: женщины и мужчины равны в правах, а обязанности распределяются по способностям. Нужно не столько менять поведение взрослых, сколько мышление тех, кто растет. Кроме того, сегодня есть и экономическая составляющая — женщина не вернется на кухню, потому что семье нужны две зарплаты.

Родион Чепалов говорит, что мелкий провокационный шум можно попробовать просто игнорировать, но системные оскорбления, дискриминацию, травлю и пропаганду насилия нельзя лечить молчанием.

«Нужны образование, публичное несогласие, работа платформ с языком ненависти, правовые механизмы против оскорблений и угроз, а также культура, где унижение другого пола не считается “смелым мнением”», — говорит эксперт.

И рекомендует не доказывать свою ценность в истериках, а возвращать разговор к границам: «Со мной в таком тоне нельзя», «Это не аргумент, а оскорбление», «Обсуждаем поступки и факты, а не пол». В рабочих ситуациях важно фиксировать эпизоды, обращаться к руководству или юридическим механизмам.

Даниил Кочетов убежден, что реальное решение проблемы — это восстановление института семьи, понятных социальных ролей, экономической возможности создавать семью и честного общественного разговора без крайностей. Государство, СМИ и общественные организации должны продвигать модель, где мужчина и женщина — партнеры, а не враги.

Ждет ли нас возвращение к домострою

У мизогинии не только «мужские» корни — женщины тоже могут пренебрежительно относиться к другим женщинам. И нередко сами женщины убеждены в том, что мужчина должен играть «первую скрипку», а противоречить ему нельзя. Оскорбления и унижения женщины при этом воспринимаются как нечто нормальное и закономерное.

Общественник Кочетов уверен, что общество уже слишком изменилось, чтобы возвращение к домострою в классическом виде стало возможным. Но маятник качнулся в сторону традиционных ценностей, и это закономерно.

«Здоровое общество, на мой взгляд, — это не “мужчина главный, женщина ведомая” в примитивном смысле и не “полное равенство во всем”. Это партнерство с четким пониманием разных, но взаимодополняющих ролей», — говорит эксперт.

Когда это равновесие нарушается в любую сторону — начинается кризис. Сейчас мы пожинаем плоды предыдущего перегиба в сторону «тотального равенства». Теперь маятник качнулся обратно. Задача общества — не допустить нового перекоса.

Дарья Заливнова отмечает, что домострой экономически невыгоден, так как в современных условиях мужчине крайне тяжело обеспечивать семью на одну зарплату. А введение раздельного обучения для мальчиков и девочек — это не про традиции, а про создание искусственной среды, где мальчики и девочки не учатся общаться друг с другом.

Существует ли равноправие и какое оно — здоровое общество

Даниил Кочетов уверен, что в здоровом обществе нужно говорить не столько о равноправии, сколько о партнерстве. По его мнению, идеальная модель — та, в которой мужчина — защитник и добытчик, женщина — хранительница очага и мать, и оба уважают друг друга.

Художник, общественный деятель Владимир Ермак уверен, что равноправия в целом не существует: «У власти, силовиков, граждан, преступников и прочих есть свои права, какие-то ограничены, но они есть».

«И я не хочу, чтобы женщины были со мной в равноправии. Это не то, на чем стоит зацикливаться. Каждому лучше задумываться о том, кто он в этом мире. И тогда общество будет более здоровое», — говорит общественник.

Психолог Родион Чепалов говорит, что здоровое общество — это то, в котором человек может реализовываться без заранее назначенной роли: мужчина имеет право на силу и уязвимость, женщина — на заботу и власть, а отношения строятся не на страхе, а на договоренности и уважении.

А вот Дарья Заливнова уверена, что гендерное равенство — именно то, что делает общество сильным и здоровым. Она ссылается на исследования, которые доказывают, что чем выше уровень гендерного равенства в стране, тем выше продолжительность жизни, уровень счастья и экономическая стабильность.

«Здоровая модель — это не “традиционная” и не “современная”, как догма. Это партнерская: когда взрослые люди договариваются, распределяют нагрузку с учетом своих сил и обстоятельств, не оглядываясь на чужие оценки. И когда общество не навешивает ярлыки “мужик-тряпка” на отца в декрете и “кукушка” на работающую мать», — говорит психолог.