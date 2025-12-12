сегодня в 16:30

Зеленский появился с новым iPhone в окрестностях купянского направления

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в личном Telegram-канале видеообращение, которое, по его словам, записано во время посещения позиций ВСУ в окрестностях купянского направления. Интернет-пользователи заметили, что глава киевского режима использовал для съемки свой новый телефон iPhone 17.

Зеленский поприветствовал военных, которые, по его словам, «достигают результатов для Украины».

«Сегодня чрезвычайно важно добиваться результатов на фронте, чтобы Украина могла добиваться результатов в дипломатии», — сказал украинский президент.

Город Купянск Харьковской области находится под контролем российских войск. 20 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал президенту Владимиру Путину о взятии населенного пункта.

Двумя днями ранее Зеленский утверждал, что на этой неделе могут появиться новости касательно завершения конфликта на Украине.

