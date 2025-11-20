сегодня в 22:15

20 ноября российский президент Владимир Путин посетил один из пунктов группировки «Запад», где заслушал доклад о текущем положении дел в зоне соприкосновения с противником. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил главе государства об успешном освобождении Купянска от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС .

«Соединения группировки „Запад“ освободили город Купянск и продолжают уничтожение формирований Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол», — сказал Герасимов.

На данный момент российским военным удалось освободить более 80% Волчанска от присутствия представителей киевского режима. Также военные успешно продвигаются в Северске.

При освобождении Купянска бойцами ВС РФ не было допущено прорыва ВСУ. Также в ходе выполнения боевых задач российская армия освободила населенный пункт Ямполь и 70% Красноармейска.

В Запорожской области продолжаются ожесточенные сражения за Приморск и Степногорск. Войска группировки «Восток» продвинулись к реке Гайчур и заняли позиции у ее берегов. Рассматриваются варианты ответных мер, направленных на поражение военных объектов украинской армии.

Ранее Путин прокомментировал коррупционный скандал на Украине, заявив, что киевские власти, «сидя на золотых горшках вряд ли думают о судьбе страны».

