20 ноября российский президент Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в один из командных пунктов группировки войск «Запад», где провел совещание и выслушал подробные доклады о ситуации, которая складывается в зоне соприкосновения. Он также высказался о текущей киевской власти, которая, «сидя на золотых горшках, вряд ли думает о судьбе страны», сообщает ТАСС .

«Что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года — это группа лиц, преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией, удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения. Это стало хорошо известно теперь, по фактам антикоррупционного расследования в самой Украине. Сидя на золотых горшках они вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава и тем более простых солдат», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что у украинских военных в настоящее время должен быть выбор, чтобы сложить оружие и сдаться в плен.

Путину также доложили, что в районе Купянска блокированы 15 батальонов ВСУ. Российские военные успешно достигают поставленных целей.

