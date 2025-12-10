На этой неделе могут появиться новости об окончании конфликта — Зеленский
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Текущая неделя может принести важные новости, касающиеся окончания конфликта на Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский в личном Telegram-канале.
Зеленский подчеркнул, что Киев продолжает интенсивные переговоры с партнерами для определения реалистичных шагов, которые приведут к «надежному и достойному» миру для Украины.
«Неделя может дать новости для всех нас и для окончания кровопролития», — написал он.
Президент уточнил, что Украина финализирует работу над «фундаментальным документом», состоящим из 20 пунктов, который определит параметры завершения вооруженного противостояния. Этот документ планируется передать Соединенным Штатам после контактов украинцев с командой американского президента Дональда Трампа и европейскими партнерами.
Между тем в Кремле заявили, что Россия добивается устойчивого и долгосрочного мира на Украине, а не перемирия.
