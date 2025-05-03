Зеленский отказался от предложения Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая

«Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая или чтобы всем было комфортно, безопасно — тем лидерам по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь на 9 мая, — помогать Путину никто не будет», — заявил Зеленский, официально отказавшись от перемирия в период с 00:00 по Москве с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.

Ранее Путин объявил перемирие на дни празднования Великой Победы и выразил надежду, что киевский режим присоединится к приостановке огня. В период перемирия российские военные не будут наносить ударов по украинским целям, однако если Киев будет атаковать территории нашей страны — будут давать жесткий и эффективный ответ.

В свою очередь Зеленский намекнул на то, что Вооруженные силы Украины могут атаковать российскую столицу в День Победы.