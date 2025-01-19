После того как российские военные нашли в Курской области тела зверски убитых мирных жителей представителями киевского режима, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала произошедшее в Telegram-канале ведомства.

«Эти зверства являются еще одной вопиющей констатацией террористического и неонацистского нутра киевского режима, который в очередной раз в своем злобном военном и политическом бессилии на фоне поражений на фронте устроил людоедскую расправу над мирными жителями», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также заявила, что западные страны цинично отводят взгляд от того, что творят Вооруженные силы Украины, и продолжают одобрять военные поставки Киеву. Захарова подчеркнула, что Запад только делает вид, что ничего страшного и необычного не происходит, но на самом деле это грубейшие нарушения международных гуманитарных прав.

Захарова отметила, что следственные органы России выяснят, кто совершил зверские убийства. После этого преступников накажут по всей строгости закона.

Ранее сообщалось, что российские военные нашли тела семи мирных граждан, над которыми издевались и в итоге убили военные Украины. По одной из версий, в зверствах принимали участие в том числе зарубежные наемники ВСУ.