Более 85 тыс человек посетили концерты фестиваля «Город танцует в парках»

В Подмосковье завершился очный отборочный этап III Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках». Его посетили более 85 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Концертные программы состоялись в 31 парке Подмосковья. Танцевальные коллективы и сольные исполнители из 47 муниципальных образований Московской области представили свои конкурсные номера профессиональным членам жюри. В рамках федерального дня 17 мая выступили участники из 19 регионов России. Всего в концертах выступили более 3,5 тысяч участников.

В минувшие выходные концерты прошли в парке «Ривьера» Можайска, Центральном парке им. В. В. Воровского в Наро-Фоминске, Городском парке Волоколамска и в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Их посетило 5,5 тысяч человек.

По результатам выступлений финалистами стали: МБУ ДО «ДШИ № 1 им. С. В. Герасимова» (Можайский м. о.), София Киракосян (образцовый хореографический коллектив «Линия танца») (Можайский м. о.), Кристина Борздова (Наро-Фоминский г. о.), ансамбль эстрадного танца «Экспромт» (Наро-Фоминский г. о.), команда «fS.kiDs» (танцевальный коллектив «funKy style») (Волоколамский м. о.), Алиса Полова (балетная студия «Арабеск») (м.о. Лотошино), Елизавета Маслова (школа современного танца «ТанцеТория») (Одинцовский г. о.), объединение «Граффити» (Одинцовский г. о.).

В концертной программе приняли участие артисты-участники телевизионных шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: Брайэн, Виталий Савченко, Ева Уварова, Юля Косьмина, Вишня и др. В составе жюри Егор Дружинин, Владимир Варнава и Екатерина Решетникова. Программу вела телеведущая Юлия Костюшкина.

Завершением фестиваля в сентябре станет гала-концерт, на котором выступят 65 финалистов, из них 9 — победители федерального дня фестиваля, 56 — финалисты из Подмосковья. Лучших танцоров ждут призы от членов жюри: возможность попасть в команду Егора Дружинина «КЕД», стать участником фестиваля русского современного танца «Проба №» Александра Могилева или пройти стажировку в VARNAVA DANCE CO Владимира Варнавы.

Подробная информация на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе ВКонтакте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.