В Клину стартовал фестиваль искусств Чайковского

В музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину открылся XI международный фестиваль искусств. 27 июня состоялось торжественное открытие фестиваля, на котором в рамках программы губернатора Московской области «Одаренные дети Подмосковья» наградили талантливых учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

«Фестиваль искусств П. И. Чайковского — одно из самых значимых музыкальных мероприятий не только Московской области, но и, уверен, всей России. В прошлом году мы отметили его десятилетие. За это время фестиваль успел завоевать большую любовь зрителей и продолжает развиваться. В рамках проекта «Путь Чайковского» пройдут мероприятия в усадьбе Демьяново, а в августе — в Подольске, в усадьбе Плещеево. Таким образом фестиваль Чайковского выходит за границы Клина. Мы рады поддерживать такие инициативы. На открытии фестиваля П. И. Чайковского, в рамках Губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья», мы традиционно наградили талантливых учеников детских музыкальных школ и детских школ искусств Подмосковья. В этом году награды Губернатора получают 11 учащихся и 3 творческих коллектива. Этот фестиваль будет для них большим стартом. Желаю всем участникам, артистам творческих успехов и побед, а фестивалю и его команде новых высот и аншлагов», — министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Фестиваль искусств П. И. Чайковского открылся спектаклем-концертом «Видимый миру смех и неведомые ему слёзы». В исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета прозвучала «Гоголь-сюита» Альфреда Шнитке. Отрывки из бессмертной поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» прочитали Евгений Миронов и Мария Смольникова.

Художественный руководитель фестиваля — народный артист СССР, Герой Труда России Юрий Башмет отметил: «Для открытия фестиваля мы выбрали спектакль, который более чем достоин: на музыку Альфреда Шнитке, текст Гоголя, в постановке Марины Брусникиной, так еще и с таким прекрасным актерским составом. И, конечно, я очень рад, что наш фестиваль Чайковского ежегодно развивается. Даже несмотря на непогоду. Помню, как пошел дождь, и мы раздали дождевики и зонтики. И ни один человек не ушел, зал состоял из одинаковых зонтиков, если смотреть со сцены. А еще есть люди, которые не попали, они стоят за забором и слушают. Мы гордимся гением Чайковского, и мы живем им. То, как он сумел передать человеческие страсти, природу и красоту мира — не имеет границ».

Своими мыслями о спектакле поделился народный артист РФ, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов: «Для меня это не спектакль-концерт, а полноценный спектакль. Текст «Мертвых душ» предполагает актерское игровое существование, погружение в разные роли. Несмотря на то, что у нас много подобных программ: «Гамлет» Шекспира, Достоевский, пушкинский «Евгений Онегин», — для меня это особый случай. Мы впервые пошли в сторону тонкого юмора Гоголя, и я волновался, что это не будет считано только с литературными отступлениями, без игровых сцен. Но фантастические ирония и сарказм Николая Васильевича прекрасно считались, а музыка Шнитке добавила в представление еще «соли и перца» и подчеркнула неповторимое своеобразие поэмы. То внимание, которое в Московской области уделяется как таким известным фестивалям, так и новым, только появившимся, заслуживает отдельной благодарности. В прошлом году прошел первый фестиваль Достоевского в Зарайске. В Подмосковье много мест, обозначенных великими именами, память о которых необходимо сохранять. Это очень важная и тяжелая работа, начинать которую нужно засучив рукава. Желаю сил в этой работе Губернатору Московской области и Министерству культуры и туризма региона. Спасибо за такое внимание к культуре».

В субботу в рамках фестиваля искусств состоялась коллаборация уже знакомой российской публике немецкой певицы, сопрано Симоны Кермес и джазового коллектива Klazz Brothers & Cuba Percussion (Германия — Куба). В их исполнении гости услышали классическую музыку в джазовой обработке. В воскресенье на открытую сцену музея-заповедника вышли артисты «Геликон-оперы» с оперой П. И. Чайковского «Черевички».

О программе фестиваля рассказал директор музея-заповедника П. И. Чайковского Игорь Корнилов: «На следующей неделе в четверг приглашаем на молодежный фестиваль Чайковского. Далее в программе еще один спектакль-концерт «Когда пришла к тебе любовь» с Игорем Костолевским и камерным ансамблем «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Затем — великолепный вечер балета «Денис Родькин и друзья» целиком на музыку Чайковского. В этот же день состоится еще несколько концертов: в Сестрорецком парке на сцене на воде и «Ночь Чайковского» в Демьяново, где Юрий Абрамович представит свое авторское прочтение «Иоланты». Завершится фестиваль шедевральным концертом, поскольку будут исполнены знаковые произведения П. И. Чайковского: это и Первый концерт, и Шестая симфония, написанная здесь в клинском доме. Произведения исполнят оркестр «Новая Россия» и один из лучших, на мой взгляд, пианистов Борис Березовский. Помимо этого, в течение недели проходит Академия Башмета, когда одаренные дети приезжают сюда и с ними занимаются лучшие педагоги из московских творческих вузов. Также у нас проходит школа журналистов, пишущих о культуре. К фестивалю мы открыли несколько выставочных проектов, один из которых посвящен юбилею Модеста Ильича Чайковского, основателю музея, брату Петра Ильича. А к 185-летию П. И. Чайковского открылся выставочный проект «Чайковский и театральное искусство».

Фестиваль искусств П. И. Чайковского продлится до 6 июля.

Подробности и билеты — на официальном сайте музея-заповедника П. И. Чайковского.

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