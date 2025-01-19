Жительница Суджанского района Курской области сообщила, что как только иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторглись в российский регион, так начали расстреливать мирных жителей и организовывать удары по гражданским целям, пишет ТАСС .

«Сюда наемников, знаете, сколько зашло. Сразу как зашли, вот так по кругу, они же людей расстреливали», — рассказала женщина военному следователю.

Свидетельница преступлений ВСУ отметила, что представители киевского режима не разбирались, какой населенный пункт имеет военные объекты, а в каком есть только гражданская инфраструктура. Они просто наносили удары без разбора.

Ранее российские военные освободили от присутствия ВСУ населенный пункт Русское Поречное в Курской области. При осмотре территорий в одном из подвалов бойцы ВС РФ нашли тела семи пенсионеров, которых замучили военнослужащие ВСУ.

Это не первый случай, когда становится известно о зверствах со стороны ВСУ и их наемников. Так, осенью 2024 года наемники киевского режима в упор расстреляли троих несовершеннолетних.