сегодня в 16:45

Житель Курской области рассказал о расправах бойцов ВСУ над русскими детьми

Житель Курской области рассказал, что украинские военнослужащие и иностранные наемники ВСУ в упор расстреляли его брата и троих 12-летних детей, пытавшихся уехать на мопеде из населенного пункта Малая Локня, сообщает ТАСС .

«Поляков слышали и чернокожих замечали все подряд. Когда заходят на сельский пункт расстреливают без разбора», — заявил мирный житель.

Мужчина добавил, что также после вторжения в приграничные районы Курской области украинские беспилотники начали «охотиться» на гражданские автомобили.

Ранее имам из Курска Иса Салимсултанов рассказал, что встретил в приграничье украинских боевиков, которые были переодеты в российскую военную форму.