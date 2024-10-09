Имам из Курска встретил солдат ВСУ, переодетых в российскую военную форму

Имам из Курска Иса Салимсултанов рассказал, что встретил в приграничье боевиков ВСУ, переодетых в российскую военную форму, сообщает РИА Новости .

Мусульманская община Курской области помогает мирным жителям региона эвакуироваться в безопасные места. Однажды команда волонтеров отреагировала на поступившую просьбу и отправилась на территорию, где была опасная обстановка. Это произошло еще в первые дни вторжения в Курскую область.

В одном из населенных пунктов волонтеры увидели обстрелянные машины, а на улицах не было ни животных, ни людей. Салимсултанов решил зайти в местный магазин, чтобы выяснить, как складывается обстановка. В этот момент из здания вышли военнослужащие в российской форме.

Имам поздоровался с бойцами, те ответили. Он также спросил, как идут дела. На военнослужащие заявили, что «все хорошо». Затем они стали расспрашивать волонтера, что он здесь делает.

Имам пояснил, что приехал за людьми, чтобы эвакуировать их. После этого военнослужащие проверили у него документы и попросили ключи от машины.

«Я спросил: „Зачем тебе ключи мои от автомобиля?“ И один другому говорит на украинском языке: „Может, ему ногу прострелить?“», — заявил Салимсултанов.

Затем военнослужащие направили на него автомат. Именно тогда имам понял, что встретился с солдатами ВСУ, переодетыми в российскую форму.

Они забрали у волонтера ключи, сели в свой пикап и уехали. После этого Салимсултанов смог найти выброшенные ключи и помог увезти из опасной зоны двух женщин.

Ранее взятые в плен в Курской области украинские разведчики отказались от обмена. Они побоялись, что командование снова отправит их на фронт, где военнослужащим грозит смерть.