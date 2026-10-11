Не упрямство, а страх: почему дети срывают уроки в школах

Замечания учителя «Ты опять мешаешь всем» или «Сколько можно повторять?» могут остановить ребенка на несколько минут, но не обязательно решат проблему, сообщила РИАМО методист начальной школы «Онлайн-школы № 1» Алина Жданова.

Публичное замечание способно вызвать желание защищаться перед одноклассниками — спорить, шутить или демонстративно продолжать нарушать правила.

Эксперт уточнила, что вместо длинного объяснения во время урока может сработать короткая инструкция: «Убери телефон в портфель и открой тетрадь». Иногда достаточно подойти ближе, сделать паузу или спокойно попросить.

«Важна и последовательность. Если сегодня ученикам разрешено обсуждать задание, а завтра разговор во время той же работы становится нарушением, ребенку сложно понять границы. Правила могут меняться в зависимости от формата занятия, но об этом стоит заранее предупреждать: например, сначала дети обсуждают что-то в парах, а следующие несколько минут работают в тишине самостоятельно», — сказала Жданова.

Важны не только нарушения

По ее словам. есть еще одна распространенная ситуация: внимание учителя ребенок получает главным образом тогда, когда начинает мешать. Хорошо выполнил задание, и его прогресс не заметили. Начинает разговаривать — получает реакцию.

Поэтому полезно отмечать любые, даже небольшие успехи: «Сегодня ты сам приступил к заданию, без напоминания». Для ребенка это сигнал, что внимание взрослого можно получить не только через нарушение правил.

Не стоит автоматически воспринимать и отказ от задания как упрямство. Иногда ученик просто не понял инструкцию или боится показать, что не справляется. В таком случае дополнительное давление может только усилить сопротивление.

Например, ребенок каждый раз начинает шутить, когда его просят читать вслух. Причина может быть не в желании сорвать урок, а в страхе ошибиться перед классом. Тогда вместо очередного замечания можно после урока поговорить с учеником и постепенно снизить сложность задачи: заранее подготовить небольшой отрывок, дать больше времени для чтения, а затем постепенно увеличивать объем.

Шалости или проблема?

Главный критерий — повторяемость. Разовая выходка, разговор с соседом или неудачная попытка пошутить обычно не становятся системной проблемой. Насторожиться стоит, если нарушения происходят регулярно, постепенно усиливаются и начинают влиять не только на один урок, но и на учебу ребенка в целом.

«Тревожный звонок — это системность. Если ситуации повторяются и увеличивается их масштаб, то важно обратить на это внимание», — пояснила методист по биологии «Онлайн-школы № 1» Ирина Муравьева.

Она добавила, что родителям стоит присмотреться и к ситуации за пределами школы. Если импульсивность, агрессивные реакции или невозможность сосредоточиться проявляются не только на уроках, а также дома и в других обстоятельствах, это дополнительный повод разобраться в причинах.

«Поводом обратиться за консультацией специалиста могут стать и выраженная тревога, нарушения сна, частые жалобы на самочувствие, страх перед школой или постоянные конфликты со сверстниками», — заключила эксперт.

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