Взятые в плен в Курской области украинские разведчики отказались от обмена

Украинские разведчики-десантники, взятые в плен российскими бойцами в Курской области, отказались от обмена и призвали своих товарищей сложить оружие и сдаться, сообщает РИА Новости .

Пленные признались, что их «поймали и отправили» на фронт. Один был мобилизован в Черниговской области, другой родом из Житомира.

Разведчики-десантники уточнили, что украинские командиры бросили их на произвол судьбы. Пленные обратились к своим сослуживцам из ВСУ, оставшимся в Курской области, и призвали их сложить оружие и сдаваться.

Отмечается, что допрошенные десантники из разведгруппы отказались от обмена военнопленными. Они опасаются, что украинское командование снова отправит их на фронт, где они могут погибнуть.

Ранее военкор Марат Хайруллин ответил, почему плененных под Курском боевиков обменивают, а не судят. По его словам, это более целесообразно и выгодно.