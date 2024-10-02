Военкор ответил, почему плененных под Курском боевиков обменивают, а не судят

Эвакуированные жители Курской области делятся рассказами о жестокости ВСУ. В то же время украинские военнослужащие, оказавшиеся в плену в ВС РФ, становятся объектами обмена. Военный корреспондент Марат Хайруллин объяснил, почему они не предстают перед судом, а возвращаются на родину, сообщает «ФедералПресс» .

Военкор отметил, что обмен пленными уже произошел — наших призывников обменяли на военнослужащих ВСУ. О правонарушениях со стороны ВСУ в Курской области упоминалось также в докладе ООН.

Как добавил Хайруллин, первоначально суд над бойцами «Азова»* предполагали провести в Мариуполе, однако впоследствии выяснилось, что их обмен будет более целесообразным и выгодным.

«Видимо, из этого и будут исходить. Если было выгодно обменять их на срочников, то обменяли. Появится необходимость менять — будут менять, а нет — будут судить», — заключил военный корреспондент.

В министерстве обороны сообщили, что на прошлой неделе 66 солдат ВСУ попали в российский плен.

Украина напала на Курскую область РФ утром 6 августа.

*«Азов» — организация, признанная террористической и экстремистской, запрещена на территории РФ