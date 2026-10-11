«Крик о помощи»: почему все больше детей в России переходят на обучение на дому

Практикующий детский психолог и клинический психолог Надежда Махмутова рассказала РИАМО, что тренд на домашнее обучение среди российских семей есть, но с таким форматом тоже не все так просто.

«Домашнее обучение сейчас — это настоящий социальный взрыв! Все больше родителей забирают детей из школ, и это крик о помощи системе, которая перестала работать для человека», — объяснила Махмутова.

По ее словам, люди устали калечить психику детей ради бумажек с оценками.

«Семьи выбирают для них право быть живыми, а не удобными. Но это не волшебная таблетка. Нужна огромная самодисциплина, иначе ребенок просто утонет в прокрастинации», — подчеркнула специалист.

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