«Крик о помощи»: почему все больше детей в России переходят на обучение на дому
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Практикующий детский психолог и клинический психолог Надежда Махмутова рассказала РИАМО, что тренд на домашнее обучение среди российских семей есть, но с таким форматом тоже не все так просто.
«Домашнее обучение сейчас — это настоящий социальный взрыв! Все больше родителей забирают детей из школ, и это крик о помощи системе, которая перестала работать для человека», — объяснила Махмутова.
По ее словам, люди устали калечить психику детей ради бумажек с оценками.
«Семьи выбирают для них право быть живыми, а не удобными. Но это не волшебная таблетка. Нужна огромная самодисциплина, иначе ребенок просто утонет в прокрастинации», — подчеркнула специалист.
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