Десятки рейсов задерживаются в аэропорту Сочи после падения обломков БПЛА

Обломки дрона упали в аэропорту. Пострадавших в инциденте нет. В одном из административных зданий воздушной гавани произошло возгорание, его оперативно ликвидировали.

Не менее 32 вылетов из Сочи были перенесены более чем на 2 часа, среди них есть дневные и вечерние. Так, по данным табло, рейс SU 1119 в Москву перенесли с 01:25 на 16:00, FV 6205 в Казань — с 10:25 на 00:15 12 октября, FV 6601 в Екатеринбург — с 08:40 на 20:10. У некоторых рейсов задержки составляют 14–15 часов.

Отмен на вылет на момент проверки статусов рейсов не было.

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