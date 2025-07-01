В Рузе началась подготовка к масштабному благоустройству местного сквера

В этом году Руза преобразится благодаря масштабному благоустройству сквера на улице Социалистической, рядом с домами № 64, 68 и 70. Проект обновления этого общественного пространства стал победителем Всероссийского онлайн-голосования за благоустройство объектов городской среды, что подтверждает важность и актуальность преобразований для наших жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках благоустройства планируется создание современной сети пешеходных дорожек для комфортного передвижения, установка удобных скамеек и урн для создания уютных зон отдыха, обустройство зоны отдыха для семейного досуга, строительство современной детской площадки, где местные дети смогут весело и безопасно проводить время, а также масштабное озеленение территории, которое сделает сквер еще более зеленым и уютным.

Основные работы планируется завершить до 31 августа текущего года. Полная сдача объекта и открытие обновленного сквера состоится в октябре 2025 года.

«Благоустройство сквера на Социалистической улице в Рузе позволит сделать город более комфортным, в первую очередь, для местных жителей. Это именно тот запрос, который мы видим, и который мы должны максимально качественно реализовать», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.