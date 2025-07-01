В Котельниках продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Глава городского округа Котельники Михаил Соболев проверил ход работ совместно с депутатом Государственной думы Романом Терюшковым. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Новый комплекс общей площадью более 33 тыс. кв. м будет включать среднюю общеобразовательную школу на 2100 мест и детский сад на 350 мест. Это 84 учебных класса, 4 спортивных зала, актовый зал, помещения изучения технологий, столовая, 2 библиотеки, административные помещения, медпункт, вспомогательные и подсобные помещения, а также 14 групп детского сада.

На данном этапе практически полностью завершены монолитные работы по конструктиву здания, каменная кладка выполнена на 76%. Продолжается монтаж металлоконструкций и устройство кровли. Ведется прокладка электрических сетей и слаботочных систем, сетей отопления, вентиляции и водоснабжения.

Строительство ведется согласно утвержденному графику. На площадке находятся 210 рабочих и 20 инженерно-технических работников.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь 2026 года.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.