В Одинцовском округе открылась выставка предметов старины

Новая выставка «Уездный Звенигород» открылась в городском музее «Назад в СССР». Его основательницы презентовали необычные экспонаты в городском парке. Здесь представлены предметы старины, которыми пользовались в конце девятнадцатого и начале прошлого столетия — самовар, посуда, текстиль, книги. В музейной экспозиции есть книга 1913 года издания — сборник произведений Антона Павловича Чехова. Все эти ценные вещи экскурсовод Юлия Рунова сохранила у себя дома, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Музей «Назад в СССР» находится в центре Звенигорода. Предметы в нем собраны по темам: спальня, кухня, косметика, одежда, игрушки, школьная и пионерская атрибутика. В музейном буфете можно попробовать молочный коктейль, приготовленный на советской коктейльной установке «Воронеж», а также лимонад и пирожное, которое делают «по советскому ГОСТу». Все желающие могут даже посмотреть любимый советский фильм или новогодний «Голубой огонек» 1967 года выпуска.

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