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Захарова: ВСУ атаковали Москву дронами в день визита генсека ОБСЕ

Киевский режим атаковал Москву множеством дронов в тот момент, когда в столице находилась высокопоставленная зарубежная делегация. Такое происходит не в первый раз, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда ее посещает генсек ОБСЕ (Феридун Синирлиоглу — ред.)», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По словам диппредставителя, эту организацию спонсоры украинского президента Владимира Зеленского «низвели до уровня говорильни». Таким образом она потеряла свой первоначальный смысл — обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе.

Минувшей ночью на подлете к Москве были сбиты сотни боевых беспилотников ВСУ. Отражена самая массированная атака киевского режима на российскую столицу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что при атаке дронов один человек погиб, трое пострадали в Ленинском округе (Видное) и Домодедове (с. Ям).

«Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум 7 квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе», — заявил глава региона.