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Полицейский, на которого напали в Нальчике, находится в крайне тяжелом состоянии

Сотрудник полиции, на которого напали с ножом в Нальчике, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, сообщает РЕН ТВ .

«Будем стараться восстановить все, что мы можем для пациента. Ран было порядка 12, они наносились в область грудной клетки», — сказал хирург Республиканской клинической больницы Минздрава Кабардино-Балкарии Ислам Сижажев.

Накануне неизвестные напали на сотрудников ДПС в Нальчике. В результате перестрелки один из нападавших был ликвидирован, второго позднее задержали. В результате нападения ножевые ранения получил 27-летний сотрудник полиции Азнаур С.

Позднее в Сети опубликовали видеозапись момента нападения неизвестных на сотрудников ДПС в столице Кабардино-Балкарской Республики.