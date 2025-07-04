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Неизвестные напали на сотрудников ДПС в Нальчике

Неизвестные напали на сотрудников ДПС в столице Кабардино-Балкарской Республики. В результате перестрелки один из нападавших был ликвидирован, сообщает Baza .

В результате нападения ранение получил 27-летний сотрудник полиции Азнаур С. В ходе перестрелки один из нападавших был уничтожен.

На опубликованных кадрах видно, как злоумышленники стреляют и убегают от полицейских по проезжей части. Правоохранители ведут ответный огонь.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают второго нападавшего. В городе введен план «Перехват».