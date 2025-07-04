Момент нападения на полицейских в Нальчике попал на видео

На кадрах видно, как неизвестный неожиданно нападает с ножом на сотрудника полиции и наносит ему множество ножевых ранений. Затем двое сотрудников ДПС открывают огонь по нападавшему, однако мужчина встает и начинает преследовать одного из правоохранителей.

В результате нападения ранения получил 27-летний сотрудник полиции Азнаур С. В ходе перестрелки один из нападавших был ликвидирован.

Второму нападавшему удалось сбежать, однако вскоре мужчина был задержан. При задержании у бандита изъяли оружие. В ближайшее время задержанного доставят на допрос к следователям, где он расскажет о причинах нападения на сотрудников полиции.