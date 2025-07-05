Житель Уфы сорвался с высоты во время фотосессии на скалах и разбился

34-летний Тимур из Уфы решил запечатлеть себя на фоне прекрасных видов Айгирских скал в Белорецком районе. Турист сорвался с высоты и погиб, сообщает SHOT .

Вместе с друзьями Тимур отправился в путешествие. Он вел активный образ жизни, занимался стрельбой и футболом. В этот раз выбор пал на башкирские скалы.

Мужчина взобрался на вершину и попросил сделать фото. Он раскинул руки, позировал, а затем стал спускаться, но неудачно оступился и сорвался со скалы на острые камни. Турист погиб на месте.

Ранее трагический инцидент произошел в одном из национальных парков Замбии во время пешего сафари — погибли две женщины. По предварительным данным, туристки слишком близко подошли к слоненку, что спровоцировало агрессию со стороны матери.