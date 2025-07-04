Две женщина погибли в Замбии из-за слонихи

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Слониха убила двух туристок во время сафари в Замбии

Трагический инцидент произошел в одном из национальных парков Замбии во время пешего сафари — погибли две женщины, сообщает kp.ru .

Две пожилые туристки — 68-летняя британка Истон Джанет Тейлор и 67-летняя новозеландка Элисон Джин Тейлор — погибли после нападения слонихи.

По предварительным данным, женщины слишком близко подошли к слоненку, что спровоцировало агрессию со стороны матери. Проводники попытались отпугнуть животное выстрелами, однако это лишь усилило его ярость. Спасти туристок не удалось.

Местные власти напоминают о необходимости соблюдать дистанцию с дикими животными, особенно в период, когда самки защищают потомство. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

Ранее турист погиб в канализационном колодце в Татарстане.