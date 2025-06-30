Был пацан, нет пацана: турист в Татарстане умер в колодце с г**ном

сегодня в 21:29

В Татарстане турист погиб, провалившись в колодец со сточными водами

Турист погиб, провалившись в колодец со сточными водами в одной из баз отдыха на территории Республики Татарстан, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Согласно версии следствия, в первых числах февраля текущего года младший слесарь после проведенной ассенизации накрыл пластиковой крышкой колодец по содержанию бытовых отходов дома отдыха. 3 февраля в колодце было найдено тело туриста, который провалился внутрь и захлебнулся фекалиями.

В отношении 59-летнего уроженца города Елабуга возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее местные жители в ходе конфликта избили и сожгли приехавших на рыбалку отца и сына в Ростовской области. После этого один нападавших позвонил в полицию.