Приехавших на рыбалку отца и сына избили и сожгли в Ростовской области

В Ростовской области произошло жуткое преступление: местные жители избили и сожгли отца и сына, которые приехали порыбачить на Дон, сообщает Baza .

Инцидент произошел на левом берегу реки в район хутора Заикинского, куда 8 июня приехали 64-летний Александр Т. и его сын, 41-летний Анатолий Т. Они собрались рыбачить: раскинули удочки, выпили спиртное. Затем к мужчинам подошли трое местных жителей.

По предварительным данным, между компанией и туристами произошел конфликт. В результате отца и сына сначала жестоко избили. Затем их облили бензином и подожгли. После этого один нападавших позвонил в полицию. Он сообщил, что туристы якобы совершили самоподжог.

Анатолий скончался от полученных травм прямо на месте преступления. Его отца госпитализировали с тяжелыми травмами и ожогами площадью до 40% тела.

Правоохранители задержали по подозрению в нападении 46-летнего водителя Сергея Т., 37-летнего участника СВО Михаила Г. и 47-летнего водителя Сергея С.

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