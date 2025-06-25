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Пьяный житель Подмосковья поджег дачный дом с бывшей женой и еще 4 людьми

Житель Подмосковья решил отомстить бывшей жене и поджег дачный дом, где в тот момент находились женщина и еще четыре человека. В результате две погибли, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области .

Трагедия произошла 22 июня в районе деревни Мисцево Орехово-Зуевского округа. Мужчина, предварительно выпив спиртное, облил бензином дачный домик, в котором находились пять человек, включая его экс-супругу.

Произошел мощный пожар. В результате женщина и один из присутствующих в доме мужчин погибли. Еще два человека получили ожоги, их доставили в больницу.

Сам поджигатель тоже пострадал. Он получил множественные ожоги. Его доставили в больницу. На данный момент состояние мужчины не позволяет провести с ним следственные действия.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее возгорание произошло в частном жилом доме в поселке Куровское Орехово-Зуевского округа. В ходе тушения были обнаружены тела пятерых детей.