Пятеро детей погибли в пожаре в частом доме в Подмосковье

Возгорание произошло в частном жилом доме в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа. В результате погибли пять детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

К месту происшествия прибыло пожарно-спасательное подразделение. Огонь распространился на площади 72 кв. м. С пожаром боролись 16 человек и 4 единицы техники.

Еще до того, как спасатели прибыли на место, из дома была эвакуирована женщина. Ее доставили в больницу. Во время тушения пожара были обнаружены тела пятерых детей: одномесячного, годовалого, 9, 11 и 17 лет.

Сейчас на месте работают дознаватели МЧС России. Причины возгорания устанавливаются. Отмечается, что в доме не было пожарного извещателя.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело.

Ранее неадекват поджег квартиру и угрожал покончить с собой на северо-востоке Москвы. Мужчина перебрал с алкоголем.