Неадекват поджег квартиру и угрожал покончить с собой на северо-востоке Москвы

Неадекватный мужчина поджег квартиру и грозился покончить с собой на северо-востоке Москвы. На месте работают экстренные службы, сообщает 112 .

По словам соседей, мужчина не в первый раз перебрал с алкоголем. Затем он поджег вещи в квартире на 12-м этаже жилого дома. При этом неадекват отказался пускать в квартиру полицейских и спасателей, а возгорание потушил сам. Общая площадь пожара составила 2 кв. м.

Затем пьяный мужчина вышел на балкон и начал угрожать полицейским, что покончит с собой. Правоохранителям с помощью переговоров удалось задержать дебошира.

Кроме того, в комнате была найдена сильно избитая женщина. Пострадавшую госпитализировали, а неадеквата увезли в отдел для дальнейших разбирательств.